Manager Harald Sükar nimmt mit Burger zehn Kilo ab

Er bezeichnete sich selbst als übergewichtigen Fast-Food-Junkie, das kam bei ihm auch mit dem Beruf. Ex-McDonald’s-Österreich-Chef Harald Sükar hatte sich in seinen 13 Jahren im „Mäci“-Management eben auch leidenschaftlich mit dem hauseigenen Essen beschäftigt. Dann kam das Aus und der Blick auf die Waage. Sükar setzte sich mit dem Thema Ernährung auseinander, wollte aber nicht auf sein Lieblingsessen verzichten. Er entwickelte eine Diät aus nichts als Burgern, Pizza & Co. und nahm so in einem ärztlich begleiteten Selbstversuch zehn Kilo in vierzig Tagen ab und verbesserte seine Gesundheitswerte.