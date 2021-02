Schlepper-Auto kracht in Parkplatz-Toilette

Der Wagen krachte ungebremst gegen eine Parkplatz-Toilette und wurde in den Straßengraben katapultiert. Dort legten die Beamten den geschockten, aber unverletzten Insassen problemlos Handschellen an. Dem verdächtigen Schlepper, dessen Auftrag es war, die Illegalen auf österreichischem Boden abzusetzen, droht in Ungarn nun eine Haft von bis zu fünf Jahren.