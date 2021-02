Zwei Salzburger Sprach-Jongleure

„Wenn Worte meine Sprache wären“, heißt ein ehemaliger Chart-Erfolg von Tim Bendzko. In den Köpfen der Autoren Katharina Ferner und Matthias Gruber scheint dieser Satz in Dauerschleife zu laufen. Das Literaturhaus lädt die beiden Salzburger am kommenden Montag unter dem Titel „Poets at Work“ zu einer Online-Lesung mit Musik.