Corona bremste Raser aus

Denn durch die Umrüstung auf die bessere, in beide Richtung messende Lasertechnologie hat die Tempokontrolle auf der B 37 in Rastenfeld im Bezirk Krems den Spitzenplatz eingenommen. 208 Übertretungen wurden auf dieser Pendlerstrecke täglich gemessen – am Knoten Steinhäusl waren es in Richtung Linz 195 pro Tag. Bereits 18 Lasergeräte – insgesamt kamen fünf 2020 dazu – werden abwechselnd in den Dutzenden fixen Kabinen in NÖ eingebaut, elf nutzen noch die Radar-Technik. Sie sollen aber auch bald ersetzt werden.