„GoT“-Schönheit von Marilyn Manson misshandelt

„Er ist ein Monster, das mich fast zerstört hat“. Jetzt erhebt auch eine „Game of Thrones“-Schönheit schwere Vorwürfe gegen Marilyn Manson. Esmé Bianco war 2011 mit dem Sänger zusammengezogen, nachdem sie die Hauptrolle in dessen Musikvideo „I Want to Kill You Like They Do in the Movies“ gespielt hatte. Im „New York Magazine“ beschreibt sie, wie Manson sich die totale Kontrolle über ihr Leben an sich riss.