Kritik an Umwidmung für Gatten von Bürgermeisterin

In der Causa um den geplanten Wohnblock am Bad Gleichenberger Kirchhügel kommen nach und nach die Hintergründe ans Licht. Wie berichtet, wurde das Grundstück erst letztes Jahr umgewidmet. Einer der Profiteure war der Gatte der Bürgermeisterin. Der Ortsbildschutz in der Gemeinde soll nun ausgebaut werden.