Die Steirer müssen sich jetzt warm anziehen

Die Kältewelle hat das Land also erreicht. Auf den Bergen sind in 2000 Metern Höhe minus 20 Grad vorhergesagt, auch in schneebedeckten obersteirischen Tälern ist das in den nächsten Tagen nicht ausgeschlossen. Nachdem sich der Wind am morgigen Freitag beruhigt, sorgt er am Samstag für ein stürmisches Dacapo.