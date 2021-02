Der beste Freund hilft - auch wenn er nicht da ist

Schon das Bild eines Freundes weckt Zuversicht

Durch den Einsatz der funktionellen Magnetresonanztomografie – einem bildgebenden Verfahren – konnte gezeigt werden, dass bestimmte Hirnregionen bei sozialer Unterstützung durch eine andere Person mehr rekrutiert werden als beim Versuch, negative Gefühle alleine in den Griff zu bekommen. Heißt: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Das eigentlich Spannende an der Studie war aber laut Morawetz, „dass sich diese soziale Unterstützung auf das Zusammenspiel verschiedener Gehirnregionen selbst dann auswirkt, wenn sie nur virtuell erfolgt und die unterstützend wirkende Person nicht selbst im Raum anwesend ist“. Den Versuchspersonen wurden dafür in einer Negativ-Stimmung Bilder von ihren Freunden vorgelegt. Und siehe da: alles war gleich nicht mehr ganz so schlimm wie zuvor.