Coronavirus: Innsbruck weitet das Testangebot aus

Die Stadt Innsbruck wird ab kommenden Montag ihr Corona-Testangebot ausweiten. Ein sogenanntes „CoV-Test-Mobil“ eines Speziallabors wird vor dem Congresshaus und am DEZ-Parkplatz kostenlose Tests anbieten. Eine Anmeldung sei zwar erwünscht, aber nicht unbedingt notwendig, teilte Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP) am Dienstag in einer Aussendung mit.