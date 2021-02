Vignette: Keine Rückgabe nach Todesfall?

„Einleitend möchten wir Ihnen unsere aufrichtige Anteilnahme aussprechen. Anhand der geltenden Rahmenbedingungen ist eine Rückgabe, Verlängerung oder Erstattung für eine bereits gültige digitale Vignette leider nicht möglich“, so lautete die Conclusio des Asfinag-Antwortschreibens, das bei Ulrich Schadelbauer, Freund der Familie H., das Fass zum Überlaufen bringt: „Franz hatte kurz vor seinem Tod noch die Vignette gekauft, jetzt kann er diese aber nicht mehr in Anspruch nehmen, und die Witwe hat auch kein angemeldetes Auto mehr, geschweige denn einen Führerschein. Da muss man doch Rücksicht zeigen“, so Schadelbauer wütend.