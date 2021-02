Neues Edelstahlwerk geht doch erst 2022 in Betrieb

Das neue Edelstahlwerk, das die Voestalpine gerade in Kapfenberg um rund 350 Millionen Euro baut, wird entgegen den jüngsten Ankündigungen vom vergangenen Sommer doch nicht mit wenigen Wochen Verzögerung in Betrieb gehen, sondern deutlich später. War zuletzt von Ende 2021 die Rede, so soll nun ein Vollbetrieb laut Vorstandsvorsitzenden Herbert Eibensteiner im Frühsommer 2022 möglich sein.