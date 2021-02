Rapid: Grüll kommt fix, mit Didi wird verlängert!

Barisic lässt durchblicken, warum der Transfer erst im Sommer über die Bühne geht: „Es gibt gewisse Dinge, die sind in diesen Zeiten nicht sinnvoll und nicht machbar. Es ist ok, ich habe auch Verständnis für Ried.“ Grüll sei ein „junger Österreicher, der perfekt in unser Beuteschema passt. Mit ihm haben wir mehrere Möglichkeiten“.