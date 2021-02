Weg zur Arbeit nur noch mit Registrierung

Am Mittwoch tritt eine neue Regelung für Pendler aus Bayern in Kraft: Sie müssen künftig bereits bei der Einreise einen negativen Test vorlegen und sich alle sieben Tage online registrieren. Für Salzburgs Pendler ändert sich vorerst nichts. Wie die deutschen Behörden aber auf die Entwicklungen in Tirol reagieren, bleibt offen.