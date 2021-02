Gratistests in Apotheken: Riesen-Ansturm!

„Wr sehen uns ja als Gesundheits-Nahversorger und freuen uns, dass unser Angebot für Gratistests so gut angenommen wird“, bilanziert Kammerchef Gerhard Kobinger. Zwei Drittel der Betreiber haben sich, trotzdem es viel Mehrarbeit und Bürokratie bedeutet, spontan zum Mitmachen entschieden, bis Ende der Woche werden es 120 an der Zahl sein. Und schon am ersten Tag brach zeitweise die Webseite zusammen, liefen die Telefone heiß! „Die Nachfrage ist noch größer als das Angebot, was mit dem Wunsch zusammen hängt, zum Friseur oder zur Kosmetik zu gehen. Und die Apotheke ist auch oft, vor allem am Land, näher als eine Teststation.“ Zu Schlangen käme es dennoch nicht, „dafür sind fixe Termine da“.