Anzeigenflut: Illegale Corona-Partys aufgelöst

Anzeigenflut in Niederösterreich und Wien

Bereits am Samstag hatte die niederösterreichische Polizei aufgrund einer illegalen Feier mit 70 Teilnehmern nach Unterwaltersdorf ausrücken müssen. Und auch in Wien wurde in der Nacht auf Sonntag in einer Wohnung in der Garnisongasse am Alsergrund die feucht-fröhliche Zusammenkunft von 15 Jugendlichen aufgelöst. Die Corona-Sünder hatten eine Ausrede parat - das Treffen sei geschäftlicher Natur.