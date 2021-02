Hollywoods Haudegen Nick Nolte ist 80 geworden

In seinen Memoiren „Rebel: My Life Outside the Lines“ schaute Nolte 2018 auf ein turbulentes Leben zurück. Auf die Frage der Männer-Zeitschrift „GQ“, was sein bester Ratschlag sei, antwortete Nolte: „Dies mag sich seltsam anhören, aber mein bester Ratschlag: Akzeptiere es, zu verlieren.“ Nur durch Verlust könne man wachsen, Demut lernen und am Ende glücklich werden. „Nur weil ich jeden Tag weine, heißt das nicht, dass ich nicht auch jeden Tag lache.“