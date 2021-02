Skifahrer (17) auf dem Stuhleck schwer gestürzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 17-jähriger Skifahrer aus Wien am Sonntag auf der so genannten Speedstrecke im Skigebiet Stuhleck (Spital am Semmering) zu. Er stürzte nach dem Durchfahren der dortigen Messstrecke über eine Geländekante. Der Jugendliche wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Graz geflogen.