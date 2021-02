Wiege der Keramik-Kunst in Oberösterreich

Der heutige Standort der Gmundner Keramik wurde in Form einer Werkstätte 1903 von Leopold Schleiß eröffnet. Sein Sohn Franz…Schleiß…II. studierte an der Wiener Kunstgewerbeschule und heiratete die Bildhauerin Emilie Simandl – von da an kam die künstlerische Gestaltung der Keramiken in Schwung. Nachdem es 1913 zur Fusion mit der Wiener Keramik und damit mit Michael Powolny und Bertold Löffler kam, folgte die Eröffnung einer keramischen Lehrwerkstätte in Gmunden.