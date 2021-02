Fleischskandal: Jetzt wehrt sich der Angeklagte

„Alles lief ordnungsgemäß“

Der Vorwurf der Konkurrenz geht für Ramsauer ins Leere: Laut einem Schreiben einer Vereinigung von Schweinebauern fällt nämlich bei ihm genauso viel als genussuntauglich eingestuftes Fleisch an wie bei der Konkurrenz. Und auch gegen die Anschuldigung, er habe TKV-Fleisch mit gutem Fleisch gemischt, wehrt sich der 57-Jährige. Denn das geschlachtete Tier werde nach erfolgter positiver Begutachtung entweder in Hälften oder in Viertel zerlegt, dabei wird jedes Teil vom Amtstierarzt mit einem Genusstauglichkeitszeichen versehen. Genau so sei das Fleisch auch vom Land Steiermark freigegeben, vom Betrieb verpackt und versendet worden. „Obwohl alles ordnungsgemäß abgelaufen ist, bewertet das die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als Betrug. Das kann doch nicht sein“, meint Ruhri.