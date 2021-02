Neue Cluster und neue Tests

Die Zahlen, sie gehen auch am Tag vor dem Ende des harten Lockdowns nicht hinunter. Eine Hiobsbotschaft für die Experten, die in den kommenden Wochen einen erneuten Anstieg prognostizieren. Im südlichen Niederösterreich kamen vor dem Wochenende 47 Fälle dazu, die auf eine Ansteckung im selben Betrieb zurückzuführen sind. Die Erhebungen laufen, weitere positive Tests im Familienumfeld der Betroffenen gelten als so gut wie sicher.