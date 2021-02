Frau gestürzt: Rettung mit altem Puch Haflinger

Die Dame mittleren Alters kam am Spazierweg um den Altausseer-See zu Sturz und verletzte sich im Bereich des linken Knöchels so schwer, dass ein Weitergehen unmöglich war. Da sich die Unfallstelle in einem schwer zugänglichen Bereich der Seepromenade befand, und das Einsatzboot derzeit im Rüsthaus zur Revision ist, wurde der 60 Jahre alte Puch Haflinger reaktiviert.