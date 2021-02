Schopp-Elf trennt sich von Defensiv-Riese Maiga

Keine Zukunft in Hartberg! Die Oststeirer und Defensiv-Riese Hamidou Maiga, der seit Sommer kein Spiel für den TSV absolviert hat, haben sich einvernehmlich getrennt. Der 26-Jährige versuchte im Herbst mit Extraschichten den Anschluss an die Hartberg-Mannschaft zu finden. Am Ende sollte es aber nicht reichen. Damit nimmt der Kader der Hartberger weiter Formen an. Die Schopp-Elf verstärkte ja zuletzt auch das Mittelfeld, holte mit Marc Andre Schmerböck und Florian Flecker zwei flinke Spieler für die Offensive.