Respekt für Wildtiere: Wintersportler gefordert

Landesrat Johann Seitinger will das Thema ausgewiesene Schutzzonen bei der nächsten Novellierung des Jagdgesetzes aufs Tapet bringen, setzt aber vor allem auf Eigenverantwortung. Leider ist es derzeit aber so, dass vielfach Hinweisschilder oder Infotafeln ignoriert, Zäune umfahren, Futterstellen überrannt oder Einstände zugeparkt werden. Unter dem Motto „Weil ich die Natur liebe“ setzt Seitinger in Kooperation mit Barbara Eibinger-Miedl (Tourismus) und Christopher Drexler (Sport) auf Aufklärung darüber, dass unser Erholungsraum für das Wild Lebensraum ist.