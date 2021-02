Beherzte Steirer retten Tonnen an Lebensmitteln

Mittlerweile gibt es 27 Standorte vor allem in Graz und Umgebung, in denen sich wertvolle Lebensmittel finden. Und 759 „Foodsaver“, die diese in ihrer Freizeit bestücken: „Ich habe immer Schachteln im Auto, falls mir Essbares unterkommt“, schmunzelt Kranycan. Und sie informiert auch intensiv über das Thema: „Das Essen kann ja aus so vielen Quellen kommen. Von Leuten zum Beispiel, die fortfahren, den Kühlschrank aber noch voll haben. Oder die nach einem Festessen viele wertvolle Produkte übrig haben. Bitte zu einem ,Fairteiler‘ statt die Sachen verderben lassen!" Nicht gebracht werden sollen rohes Fleisch oder abgelaufene Babynahrung.