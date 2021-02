Chris Ramsey: Baby des Comedian bekommt Beauty-OP

Für Rafes Eltern schien der vermeintlich optische Makel aber dennoch riesig, weshalb sie sich dazu entschieden, diesen fast umgehend nach der Geburt korrigieren zu lassen. Dieser Schritt sei notwendig gewesen, damit ihr Sohn später in der Schule keinen Hänseleien ausgesetzt sei, erklärte Rosie in ihrer Instagram-Story. „Es war eigentlich nicht so auffällig, aber wenn es helfen kann, das es ihn in den kommenden Jahren nicht stört, ist es das meiner Meinung nach wert“, ließ sie ihre Fans wissen.