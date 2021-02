Lkw mit 10.000 Liter Heizöl stürzte zehn Meter ab

Ein Tankwagen ist am Mittwoch in Fohnsdorf (Bezirk Murtal) über eine Böschung zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Das Fahrzeug war davor auf einem steilen, kurvigen Abschnitt hängengeblieben. Als der Fahrer (38) aus dem Bezirk Leoben Schneeketten anlegen wollte, kam der Lkw ins Rutschen und stürzte ab.