Regierung: Abschottung von Tirol wird geprüft

Auch Landeshauptmann will Tests intensivieren

Landeshauptmann Günther Platter kündigte bereits am Vortag an: Es sei zwar bisher keine „exponentielle Ausbreitung“ der Mutationen festgestellt worden, man werde jedoch Testungen und Kontaktnachverfolgung intensivieren. Er versprach, die Angelegenheit werde „unsere volle Aufmerksamkeit“ erhalten.