Unsere Wintersport-Asse im großen WM-Poker

Ebenfalls in Oberstdorf im Einsatz ist Daniel Iraschko-Stolz. Sie ist 37 Jahre alt und noch keineswegs müde. Geht es um die WM, darf auch die „Grande Dame“ im Skispringen nicht fehlen. Trainer Harald Rodlauer sagt über die Olympia-Silberne von 2014: „An der Daniela führt kein Weg vorbei. Sie ist eine Stütze im Team. Das hat auch zuletzt ihr vierter Platz in Titisee gezeigt. Sie kann jederzeit aufs Podest springen“, lobt der Coach den alten Skisprung-Hasen. Ein WM-Küken ist indes Kombiniererin Lisa Hirner. Bei der ersten Weltmeisterschaft in der neuen Damen-Disziplin ist die 17-Jährige, die wie Kombi-Kollegin Laura Pletz und Skispringer David Haagen auch bei der Junioren-WM in Lahti (8. bis 14. 2.) startet, in Oberstdorf gleich Medaillenkandidat. Im bis dato einzigen Weltcup holte die Steirerin in der Ramsau den sechsten Rang.