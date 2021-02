Das Jubiläum des Kapitäns ist nur zweitrangig

Eben erst in den Legendenklub des SK Sturm eingezogen (150 Pflichtspiele), feierte Stefan Hierländer am Mittwoch das nächste Jubiläum. Der 30. Geburtstag des Sturm-Kapitäns war allerdings eher Nebensache. „Geburtstage? Da kriegt man nur unnötig Aufmerksamkeit“, lachte „Hierli“, dem zumindest ein Ständchen in der Kabine gesungen wurde. „Die Burschen klingen schon immer besser“, so der Mittelfeldmann, der allerdings nur Augen für Freitag-Gegner Vienna hat. Mit seinem Siegestor im Cup-Finale 2018 gegen Salzburg fixierte Hierländer den letzten Titel der Schwarz-Weißen. Freitag in Liebenau kann - muss - der Aufstieg ins Halbfinale gegen den Viertligisten her.