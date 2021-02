Lkw-Unfall, Karambolage - Stau auf Südautobahn

Stau am Donnerstag auf der Südautobahn (A2) in Niederösterreich: In beiden Fahrtrichtungen gab es am Morgen vorübergehend kein Weiterkommen mehr. In Richtung Wien kam es beim Knoten Guntramsdorf zu einer Massenkarambolage, sieben Autos krachten ineinander. In der Gegenrichtung kam es überdies zu einem weiteren Unfall - ein Lkw stürzte auf Höhe Wiener Neudorf um.