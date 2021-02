Es geht um Tierschutz - nicht Paragrafen!

„Vielleicht gelingt es der ,Krone’ mit hartnäckiger und ausdauernder Berichterstattung, die Entscheidungsträger aufzurütteln und Verbesserungen für diese armen transportierten Kreaturen zu erreichen“ - mit diesen Worten wandte sich Franz Köfel an die “Krone“, einer der unzähligen Leserbriefe, die uns dieser Tage erreichen. Von Österreichern, die das unsägliche Leid, das tagtäglich auf unseren Straßen passiert, einfach nicht mehr länger ertragen können. Nicht zuschauen wollen, wie arme Kreaturen, eingepfercht, in Lastern über die Landstraßen rollen. Ihre Schreie, ihr Brüllen nicht mehr aushalten. “Was tun wir den Tieren da an?" - so der Tenor.