Zehn-Minuten-Tratsch führte zu Verurteilung

„Es tut mir leid“, sagten die unbescholtenen Deutschen unisono zu Richterin Christina Bayrhammer. „Es war dumm“, waren sich alle drei einig. Nicht ganz so einig waren sie sich über den Besuch am 10. September 2020. Da war der 23-Jährige an Covid-19 erkrankt. Zwei Freunde, nun Mitangeklagte (20, 22), wussten das und brachten Lebensmittel vorbei. Daraus wurde ein Gespräch bei einer Cola in der Küche – mit Maske und Abstand, wie sie sagten. Während der Student sich vom Besuch überrumpelt fühlte, meinten die anderen, überredet worden zu sein. Tatsächlich wurden auch die Freunde tage später positiv getestet. Wegen Gefährdung anderer Personen nach §178 StGB setzte es Geldstrafen zwischen 720 und 480 Euro. Nicht rechtskräftig.