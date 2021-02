Ratlosigkeit im steirischen Corona-Hotspot

Cluster in Krankenhaus und Kindergarten

Immer wieder tauchen aber Cluster auf - wie zuletzt in einem Fehringer Kindergarten und auch im LKH Feldbach. Allein 25 Mitarbeiter sind am Virus erkrankt. „Wo sie sich angesteckt haben, wissen wir nicht - wohl im privaten Umfeld“, heißt es seitens der Kages. Mit 38 Hospitalisierten gibt es dort im Moment steiermarkweit die meisten Corona-Patienten. Bis auf Weiteres werden deshalb keine Infizierten mehr aufgenommen.