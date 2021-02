Pokal-Sensation: Viertligist träumt vom Finale

Das 2:1 nach Verlängerung gegen den Aleksandar Dragovic und Co. feierten Mannschaft und Fans am Dienstag gebührend. Die meisten hielten sich dabei an die Regeln, aber nicht alle. Die Fans des Vereins hatten direkt nach Schlusspfiff eine spontane Party in der Essener Innenstadt gestartet, mit Autokorso und Feuerwerk. 27 Ermittlungsverfahren leitete die Polizei ein, insgesamt sei es aber „recht ruhig geblieben“. Er habe „Verständnis, dass sich diese Emotionen bahnbrechen müssen“, sagte Klubchef Marcus Uhlig: „Kein Verständnis habe ich da, wo es zu Verstößen gegen Corona-Schutzverordnungen kommt.“