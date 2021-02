Roca: „Wollen nicht, dass Real uns Alaba wegnimmt“

Der Spanier Marc Roca will, dass sein Teamkollege bei Bayern München, ÖFB-Star David Alaba, beim Klub bleibt. Und wenn „Marca“ das schreibt, dann hat das auch eine Bedeutung. Die spanische Sporttageszeitung war es auch, die als erste vermeldet hatte, dass Alaba mit Real einig ist. Nun sollen die Fronten also doch nicht so klar sein...