Die VinziWerke blieben im Jahr 2020 Corona-frei

Die VinziWerke blicken positiv zurück: Im Jahr 2020 tauchte in allen 13 Notschlafstellen, Dauerherbergen und Wohnprojekten in ganz Österreich (neun davon in Graz) kein einziger Corona-Fall unter den Bewohnern auf. VinziWerke-Koordinatorin Nora Tödtling-Musenbichler dankt allen Mitarbeitern und Gästen für ihre eiserne Disziplin im vergangenen Jahr.