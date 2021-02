Ischl zeigte sich für „SOKO“ in Weiß

Im Herbst im TV

Die Folge „Ausgetrickst“ für die Staffel 16 der beliebten Krimi-Serie „SOKO Donau“ wurde vor einigen Tagen in Bad Ischl gedreht - neu mit dabei als Hauptdarsteller Andreas Kiendl, der, wie berichtet, als Nachfolger von Michael Steinocher am 23. Februar das erste Mal über den Bildschirm flimmern wird. Die Bad Ischler Folge wird erst im Herbst ausgestrahlt, doch die Dreharbeiten dafür hätten nicht besser fallen können - verschneit präsentierte sich der Kurort, wo zwischen malerischer Lehár-Villa und traditionellem Kaffeehaus die Mörderjagd gefilmt wurde. SATEL-Film-Produzent Heinrich Ambrosch freut sich immer wieder darauf, in Oberösterreich zu drehen: „Seit 16 Jahren hat Oberösterreich einen fixen Platz im Drehplan der ,SOKO Donau‘.“