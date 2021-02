Lienzer Schloss Bruck versinkt in den Schneemassen

Ein Schloss ist ein Bauwerk für die Ewigkeit. Gibt es allerdings enorme Schneemassen wie heuer in Osttirol - die „Krone“ hat berichtet - so sorgen diese bei den Hausherren für schlaflose Nächte und anstrengende Tage. Denn irgendwer muss den Schnee wieder entfernen. Und so muss auf Schloss Bruck sogar ein Bagger anrücken und jenen Eingang benutzen, der einst für die Görzer Grafen war.