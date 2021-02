Warum die Sonnen-WM kurz sogar abgesagt war

Die 46. Ski-WM in Cortina steht vor der Türe. Vor 30 Jahren, von 22. Jänner bis 3. Februar 1991, waren in Saalbach-Hinterglemm die 31. Weltmeisterschaften voll im Gange. Titelkämpfe, die als „Sonnen-WM“ in die Geschichte eingingen, weil es 14 Tage lang nur blauen Himmel gegeben hatte.