Jared Leto: „Ich wollte mich komplett verändern“

Bevor Jared Leto es Ende 2021 als Joker in Zack Snyders „Justice League“ mit Wonder Woman, Superman und Batman zu tun bekommt, muss sich der Oscar-Preisträger erst Mal vor Rami Malek und Denzel Washington verantworten: In „The Little Things“ schlüpft Leto in die Rolle eines vermeintlichen Serienkillers und seine beiden Oscar-Kollegen in die der Ermittler. Dabei hätte er das Engagement beinahe abgesagt, wie er „Krone“-Hollywood-Korrespondent Dierk Sindermann verriet.