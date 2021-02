Salzburg: Weitere Corona-Fälle in Kindergärten

Hinweis auf britische Mutation in Wals-Siezenheim

Acht Corona-Fälle mit Mutationsverdacht gibt es auch am Kindergarten Wals-Siezenheim. Ein Zivildiener hatte die Infektion in die Einrichtung getragen und eine weitere Mitarbeiterin angesteckt. Auch zwei Kinder sowie Angehörige sind infiziert. Bei ihnen gab es Hinweise auf die britische Mutation.