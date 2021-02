Zahlreiche Busfahrer sind auf Herbergssuche

"Ein Kärntner Verkehrsbetrieb hat mit 1. Februar die Linien so umgestellt, dass Fahrer jetzt nicht mehr nur mit ‘ihrem‘ Bus fahren, sondern im Dienst an einem Hauptknotenpunkt Fahrzeuge tauschen müssen. Das führt aber in der Praxis dazu, dass sie in ihrer Pause dann nicht einmal mehr den Bus als Rückzugsort haben, sondern bei Minusgraden im Freien stehen müssen“, so Petritsch.