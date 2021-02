Grünwalds bittere Auswechslung wirft Fragen auf

„Wir haben alles beim Alten gelassen, auf St. Pölten Punkte gut gemacht. Die Post kann jetzt eben am nächsten Spieltag abgehen. Dann können wir den nächsten Schritt setzen, dass wir uns einzementieren oberhalb des Strichs“, sagte Silberberger am Sonntag nach dem turbulenten, für den 47-Jährigen „lässigen“ Remis in Wien. In eineinhalb Wochen (9. Februar) gastiert die WSG auswärts in Hartberg, die Austria tritt tags darauf in Salzburg an.