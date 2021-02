Farbenfrohe Welt: Philomenas bunte Fantasien

Nicht so die seit über einem Vierteljahrhundert in Wien lebende, 1947 in St. Johann in Tirol geborene, Malerin Philomena Pichler. Die sich selbst als Autodidaktin bezeichnende Künstlerin stellt sich vor, dass sie Unmengen an bunter Lebensmittelfarbe zur Verfügung hätte, um all diesen ihrer Farben beraubten Bäume die Buntheit ihrer Fantasie zu geben.