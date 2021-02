Die Show wird weitergehen

Positive Nachrichten standen bei der Programmpräsentation des internationalen Figurentheaterfestivals in Hohenems im Zentrum. Unter dem Motto „The Show will go on“ wird das Homunculus zum 30. Jubiläum hoffentlich live vom 6. bis 14. Mai über die Bühne gehen. Auch ein Plan B via Livestream wurde ausgearbeitet.