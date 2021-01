„Keine einzige Impfdosis darf weggeworfen werden!“

Hätte man nicht auch Überbleibsel an niedergelassene Ärzte oder an Betreuer in der mobilen Pflege verimpfen können?

Das ist ja auch erfolgt. Genauso wie Überbleibsel zum Beispiel auch in Sonderkrankenanstalten mit Transplantationspatienten verimpft wurden. Diese haben ebenso höchste Impf-Priorität. Der niedergelassene und mobile Bereich folgt in großer Zahl ab nächster Woche.