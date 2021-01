Einreisesperren in Deutschland in Kraft getreten

Vorerst bis 17. Februar gelten die verschärften Regeln in unserem Nachbarland. Für Fluglinien, Bahn-, Bus- und Schiffsunternehmen gilt damit ein Beförderungsverbot. Ausgenommen davon sind nur deutsche Staatsbürger sowie für all jene, die ihren dauerhaften Wohnsitz in Deutschland haben sowie jene, die nur auf der Durchreise sind, genauso wie der Warenverkehr.