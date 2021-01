Kalter Guss! Der Neue verletzte sich beim Debüt

Tiefschlag für die 99ers bei der Premiere von Michael Latta! Nach einer 2:0-Führung verletzte sich der kanadische Ex-NHL-Profi in Wien bereits im zweiten Drittel an der Schulter und musste vom Eis. Doppelt bitter: Die Caps siegten in der Overtime ausgerechnet durch ein Tor von Neo-Papa Ty Loney 3:2.