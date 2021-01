„Barbie-Hund“: Besitzerin zeigt keinerlei Einsicht

Gegen Tierschutzgesetz verstoßen

Dass sie gegen das Tierschutzgesetz verstoßen habe, war ihr zum Zeitpunkt angeblich nicht bewusst, ließ sie wissen. Gleichzeitig aber betonte sie mehrmals sehr vehement, dass sie nicht daran denken würde, zu versuchen, die Farbe von Chanel wieder abzuwaschen: „Ich bin doch keine Marionette, ich habe immer getan was ich tun will - da interessiert mich gar nicht, was andere sagen“, so die Aussage von Miriam M. Außerdem verstehe sie die Aufregung überhaupt nicht, weil die Farbe keine Chemie beinhalten würde. (Das wird bezweifelt, wir werden das überprüfen lassen, Anm.)