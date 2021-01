Hutter-Rücktritt: Zu großer Druck von allen Seiten

Es ist keine große Überraschung, denn schon länger wurde in Salzburg über den Abschied von Landesrätin Maria Hutter (ÖVP) gemunkelt. Am Freitag war es schließlich so weit. Der Pinzgauerin, sie ist zweifache Mutter und Bäuerin, wurde die Dreifach-Belastung zu viel. Landeshauptmann Wilfried Haslauer bedankte sich für ihren Einsatz – so die offizielle Version. Im Hintergrund dürfte es schon länger verbale Geplänkel gegeben, sich die Landesrätin nicht immer an die gewünschte Etikette gehalten haben. Gerade in der Krise dürfte das Zusammenspiel der Kräfte mit der Bildungsdirektion nicht immer reibungslos verlaufen sein.